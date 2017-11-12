Читатели "СЭ": Акинфеев – лучший против Месси

Лидером сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Игоря Акинфеева. За голкипера ЦСКА, до последних минут сохранявшего свои ворота на замке, отдали свои голоса 58,1 процента респондентов (17 676 человек из 30 447).

Второй результат у полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова (19,5 %). Третьим по оценкам болельщиков стал защитник "Кельна" Константин Рауш (9,1 %).

Четвертое место занял форвард "Тосно" Антон Заболотный. Это достаточно удивительно и показательно, ведь он провел на поле всего несколько минут. Далее расположились еще один спартаковец защитник Георгий Джикия (1,9 %) и хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (1,8 %).

После 11 поединков (восемь товарищеских + три на Кубке конфедераций), проведенных в 2017 году, лидерство в общем зачете сохранил Акинфеев – у него теперь 50 баллов. У Глушакова – 41. У Головина – 33. У Смолова – 28. У Самедова – 27. За ними идут: Жирков (24), Рауш (13), Полоз (11), Ал. Миранчук (10), Джикия (9), Мариу Фернандес (8), Бухаров, Зобнин (по 6), Кокорин, Кузяев (по 5), Васин, Заболотный, Кутепов, Лунев, Ант. Миранчук (по 3), Дзагоев, Ерохин и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)