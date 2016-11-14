Чиро Иммобиле: "Буффон все еще лучше Нойера"

Нападающий "Торино" и сборной Италии Чиро Иммобиле признался, что тяжело переживал поражение от Германии в четвертьфинале Euro-2016. Форвард подчеркнул, что "Скуадра адзурра" не уступает по силе немецкой команде. Напомним, что завтра команды встретятся в товарищеском поединке.

– Матч Италии с Германией? С поражением на Euro-2016 было сложно смириться, – цитирует Kicker Иммобиле. – Пожалуй, это было главным разочарованием в моей жизни. Мне потребовалось немало дней, чтобы отойти. Проигрыш получился таким болезненным, потому что мы не уступаем Германии по уровню. Посмотрим, как сложится товарищеская встреча, но у нас есть Буффон, который все еще лучше Нойера.