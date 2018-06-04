Чили победила Сербию, Марокко взял верх над Словакией

Сборная Чили в товарищеском матче обыграла команду Сербии со счетом 1:0.

В другой встрече Марокко взял верх над Словакией - 2:1.

Товарищеские матчи

Сербия - Чили - 0:1 (0:0)

Гол: Марипан, 88 (0:1).

Сербия: Стойкович, Тошич, Коларов (Родич, 80), Рукавина, Миленкович, Миливоевич (Матич, 46), Груич, Живкович (Тадич, 65), Ляич (Милинкович-Савич, 46), Митрович (Йович, 84), Радоньич (Костич, 64).

Чили: Ариас, Альборнос (Бисама, 73), Роко, Диас (Вегас, 73), Марипан, Рейес, Пульгар (Мартинес, 87), Вальдес, Фернандес (Лихновски, 90+2), Мора (Энрикес, 65), Сагаль (Родригес, 87).

Предупреждения: Рукавина, 41. Тошич, 54. Рейес, 88.

Судья: ХАРКАМ (Австрия).

4 июня. Грац. Стадион "Merkur Arena".

Марокко - Словакия - 2:1 (0:0)

Голы: Грегуш, 59 (0:1). Эль-Ахмади, 64 (1:1). Беланда, 74 (2:1).

Марокко: Буну, Бенатиа, Саисс (Да Кошта, 46), Мендиль (Арит, 46), Хакими, Эль-Ахмади (Аит Беннасер, 83), Буссуфа (Фажр, 76), Беланда, Зиеш (Карсела-Гонсалес, 75), Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 60).

Словакия: Шулла, Губочан (Вальент, 79), Шатка, Секулич, Шкриньяр, Хамшик (Руснак, 46), Куцка (Грегуш, 46), Мак (Немец, 46), Хрошовски (Лоботка, 58), Дуда, Дюриш (Пачинда, 46).

Предупреждения: Буссуфа, 41. Шкриньяр, 43. Фажр, 81.

Судья: ЧУДИ (Швейцария).

4 июня. Женева. Стадион "Stade de Geneve".