19:30 | Футбол — Товарищеские матчи

Через полтора часа после матча Россия - Аргентина болельщики не могут покинуть район "Лужников"

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После окончания товарищеского матча РоссияАргентина (0:1) зрители быстро покинули нижний ярус трибун "Лужников" (с выходом с верхнего возникли проблемы), после чего около стадиона возникли огромные толпы народа. Главная причина – оцепления и затрудненный доступ к ближайшим станциям метро.

В громкоговорители объявляют следующее: "Левее по ходу вашего движения находится МЦК, правее по ходу вашего движения находится метро "Спортивная". Уважаемые болельщики, МЦК переполнено, проходите, пожалуйста, правее – на метро "Спортивная".

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Эугенио

Игорь, друг, хорошо что ты купил билеты на первый ярус!!!

20:42

buch79_2009

В Питере на выход со стадиона уходит минут 10 + прогулка по парку!

20:18

RSDsouth

В Ростове надо запасаться плотами ... иначе Дон не одолеть

20:04