Через полтора часа после матча Россия - Аргентина болельщики не могут покинуть район "Лужников"

После окончания товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) зрители быстро покинули нижний ярус трибун "Лужников" (с выходом с верхнего возникли проблемы), после чего около стадиона возникли огромные толпы народа. Главная причина – оцепления и затрудненный доступ к ближайшим станциям метро.

В громкоговорители объявляют следующее: "Левее по ходу вашего движения находится МЦК, правее по ходу вашего движения находится метро "Спортивная". Уважаемые болельщики, МЦК переполнено, проходите, пожалуйста, правее – на метро "Спортивная".

Во так уже 40 мин. Ритви.Пожалуйста пусть это все увидят. pic.twitter.com/d74RiDEqsU – Андрей Сызоненко (@ccd6c5f4c37a451) 11 ноября 2017 г.

Трансляция матча Россия – Аргентина