20:17 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Черчесов включил Новосельцева и Тарасова в стартовый состав на матч с Турцией

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Турции. В первом поединке Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды с первых минут на поле выйдут пять участников Euro-2016 - Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Александр Самедов, Олег Шатов и Федор Смолов. Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: АкинфеевКудряшов, Новосельцев, Березуцкий, ЖирковТарасов, ОздоевСамедов, Миранчук, ШатовСмолов.

Запасные: Джанаев, Крицюк, Петров, Семенов, Нойштедтер, Шишкин, Полоз, Газинский, Зобнин, Кутепов, Канунников, Ерохин.

Трансляция матча Турция - Россия

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КОММЕНТАРИИ (4)
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svg57

ЗЮК Лютый сброд. 20:45 ___________________ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:22

wasp00000

Сборная ПФЛ

20:48

ЗЮК

Лютый сброд.

20:45

баламошка

Хорошо бы наш патриот не удалился.

20:27

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