Черчесов включил Новосельцева и Тарасова в стартовый состав на матч с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Турции. В первом поединке Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды с первых минут на поле выйдут пять участников Euro-2016 - Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Александр Самедов, Олег Шатов и Федор Смолов. Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.
Стартовый состав сборной России: Акинфеев – Кудряшов, Новосельцев, Березуцкий, Жирков – Тарасов, Оздоев – Самедов, Миранчук, Шатов – Смолов.
Запасные: Джанаев, Крицюк, Петров, Семенов, Нойштедтер, Шишкин, Полоз, Газинский, Зобнин, Кутепов, Канунников, Ерохин.
Стартовый состав: Акинфеев, Новосельцев, Кудряшов, Березуцкий (к), Жирков, Самедов, Шатов, Тарасов, Оздоев, Миранчук, Смолов.#ТурцияРоссия– Сборная России (@TeamRussia) 31 августа 2016 г.
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ЗЮК Лютый сброд. 20:45 ___________________ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:22
wasp00000
Сборная ПФЛ
20:48
ЗЮК
Лютый сброд.
20:45
баламошка
Хорошо бы наш патриот не удалился.
20:27