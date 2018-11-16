Черчесов – рекордсмен сборной России по поражениям

Станислав Черчесов потерпел 11-е поражение в 30-м матче на посту главного тренера сборной России, проиграв в товарищеском Германии (0:3). Никто из тренеров отечественной команды не проигрывал так часто. Гус Хиддинк и Олег Романцев потерпели по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. Лучший в процентном отношении результат – ни одной неудачи в семи встречах – у Юрия Семина, худший – ни одного набранного очка – у Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)
Поражения главных тренеров сборной России:
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
% поражений
|
Станислав Черчесов
|
30
|
11
|
36.67
|
Гус Хиддинк
|
39
|
10
|
25,64
|
Олег Романцев
|
60
|
10
|
16,67
|
Анатолий Бышовец
|
6
|
6
|
100,00
|
Леонид Слуцкий
|
13
|
5
|
38,46
|
Георгий Ярцев
|
19
|
5
|
26,32
|
Павел Садырин
|
23
|
5
|
21,74
|
Фабио Капелло
|
33
|
5
|
15,15
|
Борис Игнатьев
|
20
|
4
|
20,00
|
Дик Адвокат
|
24
|
4
|
16,67
|
Валерий Газзаев
|
9
|
3
|
33,33
|
Александр Бородюк
|
2
|
1
|
50,00
|
Юрий Семин
|
7
|
0
|
0,00