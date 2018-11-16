00:45 | Футбол — Товарищеские матчи

Черчесов – рекордсмен сборной России по поражениям

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Станислав Черчесов потерпел 11-е поражение в 30-м матче на посту главного тренера сборной России, проиграв в товарищеском Германии​ (0:3). Никто из тренеров отечественной команды не проигрывал так часто. Гус Хиддинк и Олег Романцев потерпели по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. Лучший в процентном отношении результат – ни одной неудачи в семи встречах – у Юрия Семина, худший – ни одного набранного очка – у Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)

Поражения главных тренеров сборной России:

Тренер

Матчи

Поражения

% поражений

Станислав Черчесов

30

11

36.67

Гус Хиддинк

39

10

25,64

Олег Романцев

60

10

16,67

Анатолий Бышовец

6

6

100,00

Леонид Слуцкий

13

5

38,46

Георгий Ярцев

19

5

26,32

Павел Садырин

23

5

21,74

Фабио Капелло

33

5

15,15

Борис Игнатьев

20

4

20,00

Дик Адвокат

24

4

16,67

Валерий Газзаев

9

3

33,33

Александр Бородюк

2

1

50,00

Юрий Семин

7

0

0,00

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