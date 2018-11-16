Черчесов – рекордсмен сборной России по поражениям

Станислав Черчесов потерпел 11-е поражение в 30-м матче на посту главного тренера сборной России, проиграв в товарищеском Германии​ (0:3). Никто из тренеров отечественной команды не проигрывал так часто. Гус Хиддинк и Олег Романцев потерпели по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. Лучший в процентном отношении результат – ни одной неудачи в семи встречах – у Юрия Семина, худший – ни одного набранного очка – у Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)

Поражения главных тренеров сборной России: