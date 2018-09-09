Черчесов ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной в отсутствии Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от прямого ответа на вопрос, кто будет капитаном национальной команды в товарищеском матче с Чехией в отсутствии нападающего Артема Дзюбы. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября.

- Что касается капитана, то он должен услышать об этом от меня, а не узнать из прессы, - сказал Черчесов журналистам.

Ранее сообщалось, что Дзюба раздает автографы в центре Москвы.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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