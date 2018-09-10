Черчесов не дал журналисту задать вопрос с цитатой Карпина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Чехией (5:1) отметил, что следит за всеми футболистами с российским паспортом, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как вы изменили тактику на игру с Чехией?

– Нельзя делать невынужденных ошибок, как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то и сопернику не надо ничего делать для победы. Поэтому и нам нужно было думать об инициативе. В каких-то моментах не хватало спокойствия и оценки ситуации. Но надо работать в этом плане, если мы перейдем на качественно другой уровень, то будет скачок в мастерстве. Отдадим должное болельщикам. Неизвестно, что лучше было – боление или игра.

– Валерий Карпин сказал...

– Дальше можно не продолжать.

– Ионов вышел и оформил дубль. Кто еще из игроков "Ростова" может попасть сборную?

– Двери открыты для всех – расхожее выражение. Мы изучаем игроков. Фамилии не буду называть, но юридически все могут играть. А Ионов, к слову, сейчас в "Ростове", но он у меня в "Динамо" играл два года. Так что я прекрасно знаю его качества, которые он и проявил.