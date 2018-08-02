"Челси" по пенальти проиграл "Арсеналу"

"Челси" потерпел поражение от "Арсенала" (1:1, пенальти – 5:6) в матче Международного кубка чемпионов. В основное время голами отметились Антонио Рюдигер и Александр Ляказетт, автором решающего одиннадцатиметрового в послематчевой серии пенальти стал Алекс Ивоби.

Международный кубок чемпионов

"Арсенал" - "Челси" - 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти - 6:5

Голы: Рюдигер, 5 (0:1). Ляказетт, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Мората (Челси), 15 (вратарь)

Серия пенальти: Дринкуотер - 0:1. Ляказетт - 1:1. Абрахам - 1:2. Нелсон - 2:2. Моузес - 2:3. Гендузи - 3:3. Эмерсон - 3:4. Мэйтланд-Найлс - 4:4. Пиазон - 4:5. Езил - 5:5. Лофтус-Чик - 5:5 (вратарь). Ивоби - 6:5.

"Арсенал": Чех, Бельерин (Чемберс, 79), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 70), Мхитарян (Нелсон, 72), Эль-Нени, Гендузи, Смит-Роу (Ивоби, 63), Езил, Обамеянг (Ляказетт, 72).

"Челси": Кабальеро (Булька, 78), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 63), Давид Луиз (Кристенсен, 46), Рюдигер (Моузес, 63), Алонсо (Эмерсон, 63), Фабрегас (Дринкуотер, 46), Баркли (Бакайоко, 78), Жоржинью (Лофтус-Чик, 78), Педро (Абрахам, 63), Мората (Ампаду, 63), Хадсон-Одои (Пиазон, 85).

Судья: Маклафлин (Ирландия).

01 августа. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".