"Челси" по пенальти победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, голами отметились нападающий "синих" Педро и хавбек "нерадзурри" Роберто Гальярдини.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. Клубы - 2018

Международный кубок чемпионов

"Челси" - "Интер" - 1:1 (1:0). Пенальти - 5:4

Голы: Педро, 8 (1:0). Гальярдини, 49 (1:1).

Серия пенальти: Раноккиа - 0:1. Жоржинью - 1:1. Гальярдини - 1:2. Дринкуотер - 2:2. Мартинес - 2:3. Моузес - 3:3. Шкриньяр - 3:3 (вратарь). Абрахам - 4:3. Карамо - 4:4. Аспиликуэта - 5:4.

"Челси": Булька (Кабальеро, 46), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 46), Давид Луиз (Рюдигер, 65), Ампаду (Кристенсен, 65), Алонсо (Эмерсон, 64), Жоржинью, Фабрегас (Дринкуотер, 46), Баркли (Бакайоко, 46), Педро (Моузес, 65), Хадсон-Одои (Пиазон, 83), Мората (Абрахам, 65).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Фрай (Раноккиа, 65), Далберт (Сальседо Мора, 83), Кандрева (Карамо, 65), Гальярдини, Эммерс (Мартинес, 46), Политано (Цаппа, 83), Асамоа, Икарди (Рорич, 65).

Предупреждение: Д`Амброзио, 87.

Судья: РЕНВИЙ (Франция).

28 июля. Ницца. Стадион "Allianz Riviera".