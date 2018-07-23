"Челси" обыграл "Перт Глори" в первой игре под руководством Сарри

"Челси" обыграл "Перт Глори" в контрольном матче со счетом 1:0. Эта встреча стала для "синих" первой под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Отметим, что встречу посетили 55522 зрителей.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ. Клубы - 2018

"Перт Глори" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Педро, 5 (0:1).

"Челси": Булька, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 46), Дзаппакоста (Эйна, 73), Ампаду (Калас, 62), Фабрегас, Баркли (Мусонда, 77), Жоржинью (Бакайоко, 46), Хадсон-Одои (Пашалич, 46), Педро (Пиазон, 73), Мората (Абрахам, 16).

Предупреждение: Давид Луиз, 36.

23 июля. Перт. Стадион "Optus Stadium".