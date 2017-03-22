Чехия разгромила Литву в неофициальном товарищеском матче

Сборная Чехии победила Литву в товарищеском матче - 3:0. Игра носила статус неофициальной и не будет внесена в реестр ФИФА. В составе гостей 60 минут провел бывший защитник "Динамо", "Урала" и "Сибири" Арунас Климавичюс.

Товарищеский матч

Чехия - Литва - 3:0 (0:0)

Голы: Хоржава, 48 - с пенальти (1:0). Янкто, 64 (2:0). Крменчик, 79 (3:0).

Чехия: Вацлик (Коубек, 46), Сивок (Сухи, 46), Гебреселассие (Глоушек, 46), Брабец (Челустка, 46), Новак (Калас, 46), Крейчи (Хоржава, 46), Дочкал (Мареш, 46), Дарида (Хушбауэр, 46), Змргал (Янкто, 46), Барак (Сикора, 46), Шкода (Крменчик, 46).

Литва: Шеткус, А.Климавичюс (Микуцкис, 60), Вайткунас (Боровский, 46), Славицкас (Баравикас, 46), Л.Климавичюс (Киянскас, 60), Лукша (Жулпа, 60), Куклис (Вербицкас, 46), Паулюс (Вальскис, 60), Сливка (Элиошюс, 60), Григаравичюс (Черных, 60), Матулевичюс (Новиков, 60).

Предупреждение: Матулевичюс, 59.

Судья: Бьери (Швейцария).