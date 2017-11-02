Цены на билеты на матч Аргентина - Нигерия в Краснодаре начинаются от 600 рублей

Сегодня, 2 ноября, стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, сообщает официальный сайт РФС. Встреча пройдет 14 ноября в Краснодаре.

Самый дешевый билет на игру можно купить за 600 рублей. Самые дорогие билеты на VIP-места можно приобрести за 10 тысяч рублей.

Напомним, сборные Аргентины и Нигерии квалифицировались на чемпионат мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Аргентинцы также 11 ноября сыграют против команды России, встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".