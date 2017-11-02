15:11 | Футбол — Товарищеские матчи

Цены на билеты на матч Аргентина - Нигерия в Краснодаре начинаются от 600 рублей


Сегодня, 2 ноября, стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, сообщает официальный сайт РФС. Встреча пройдет 14 ноября в Краснодаре.

Самый дешевый билет на игру можно купить за 600 рублей. Самые дорогие билеты на VIP-места можно приобрести за 10 тысяч рублей.

Напомним, сборные Аргентины и Нигерии квалифицировались на чемпионат мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Аргентинцы также 11 ноября сыграют против команды России, встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники".

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87971.html

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