14:30 27 января | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Волеренгой"

"Зенит" – "Волеренга". Фото Евгений АСМОЛОВ, ФК "Зенит"
"Зенит" – "Волеренга". Фото Евгений АСМОЛОВ, ФК "Зенит"
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27 января состоится товарищеский матч "Зенит" – "Волеренга". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Волеренга"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 4,55 – П2 6,28

Трансляция матча "Зенит" – "Волеренга" 27 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Волеренга".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Волеренга" 27 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 0.

Результаты последних матчей

Турнир

Команды

Счет

1/16 Кубка чемпионов

"Волеренга" – "Зенит"

0:2

1/16 Кубка чемпионов

"Зенит" – "Волеренга"

2:0
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