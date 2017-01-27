Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Волеренгой"

27 января состоится товарищеский матч "Зенит" – "Волеренга". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Волеренга"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 4,55 – П2 6,28

Трансляция матча "Зенит" – "Волеренга" 27 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Волеренга".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Волеренга" 27 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 0.

Результаты последних матчей