Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Рубином"

13 февраля состоится товарищеский матч "Рубин" – "Спартак". Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом являются красно-белые. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,37 – П2 2,00

Трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=7-13, 30 – 35.

Результаты последних матчей