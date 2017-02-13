Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Рубином"

13 февраля состоится товарищеский матч "Рубин" – "Спартак". Начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом являются красно-белые. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,37 – П2 2,00
Трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Спартак".
Прямая трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=7-13, 30 – 35.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Рубин"
|
1:0
|
3 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Рубин"
|
1:0
|
30 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Спартак"
|
2:2
|
13 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Спартак"
|
1:1
|
5 декабря 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Рубин"
|
2:1