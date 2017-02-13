11:05 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Рубином"

"Рубин" – "Спартак". Фото ФК "Спартак"
"Рубин" – "Спартак". Фото ФК "Спартак"
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13 февраля состоится товарищеский матч "Рубин" – "Спартак". Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом являются красно-белые. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,37 – П2 2,00

Трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Спартак" 13 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=7-13, 30 – 35.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 апреля 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Спартак" – "Рубин"

1:0

3 августа 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Спартак" – "Рубин"

1:0

30 ноября 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Рубин" – "Спартак"

2:2

13 августа 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Рубин" – "Спартак"

1:1

5 декабря 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Спартак" – "Рубин"

2:1
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