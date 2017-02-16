Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Олесунном"

16 февраля состоится товарищеский матч "Спартак" – "Олесунн". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Олесунн"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Спартак". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 4,18 – П2 5,39

Трансляция матча "Спартак" – "Олесунн" 16 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Олесунн".

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Комбаров не сыграет с "Олесунном"

"Спартак" провел предыгровую тренировку перед товарищеским матчем против норвежского "Олесунна" , информирует официальный сайт красно-белых. В этом матче не сыграет защитник Дмитрий Комбаров . У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб "Спартака" рекомендовал поберечь игрока. Сегодня он работал по индивидуальной программе.

Остальные футболисты провели полноценную предыгровую тренировку. После разминки спартаковцы сыграли в ручной мяч и выполнили различные упражнения на технику и тактику. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.

Отметим, что за занятием красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.