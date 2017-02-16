12:40 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Олесунном"

"Спартак" – "Олесунн". Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
"Спартак" – "Олесунн". Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
0
0
0
0
3

16 февраля состоится товарищеский матч "Спартак" – "Олесунн". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Олесунн"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Спартак". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 4,18 – П2 5,39

Трансляция матча "Спартак" – "Олесунн" 16 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Олесунн".

Новости

Комбаров не сыграет с "Олесунном"

"Спартак" провел предыгровую тренировку перед товарищеским матчем против норвежского "Олесунна", информирует официальный сайт красно-белых. В этом матче не сыграет защитник Дмитрий Комбаров. У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб "Спартака" рекомендовал поберечь игрока. Сегодня он работал по индивидуальной программе.

Остальные футболисты провели полноценную предыгровую тренировку. После разминки спартаковцы сыграли в ручной мяч и выполнили различные упражнения на технику и тактику. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.

Отметим, что за занятием красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

*РФПЛ.

12:51

shpasic

ставки на товарняки - это развод ещё похлеще РФЛП.

12:50

баламошка

Матч века.

12:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ