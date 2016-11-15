Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Румынии

15 ноября состоится контрольный матч между сборными России и Румынии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Румыния

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,84 – Н 3,22 – П2 4,45

Трансляция матча Россия – Румыния 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Румыния.

Прямая трансляция матча Россия – Румыния 15 ноября на канале, "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-2, 4 – 7.

Результаты последних матчей