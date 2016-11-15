Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Румынии

15 ноября состоится контрольный матч между сборными России и Румынии. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Румыния
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,84 – Н 3,22 – П2 4,45
Трансляция матча Россия – Румыния 15 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Румыния.
Прямая трансляция матча Россия – Румыния 15 ноября на канале, "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-2, 4 – 7.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
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Команды
|
Счет
|
13 февраля 2003 года
|
Товарищеский матч
|
Румыния – Россия
|
2:4
|
26 марта 2008 года
|
Товарищеский матч
|
Румыния – Россия
|
3:0
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Вот чё удивительно..
13:34