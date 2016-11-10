13:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Катара

Катар – Россия. Фото "СЭ"
Катар – Россия. Фото "СЭ"
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10 ноября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Катар – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,88 – Н 3,17 – П2 1,97

Трансляция матча Катар – Россия 10 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Катар – Россия.

Прямая трансляция матча Катар – Россия 10 ноября на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 3 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 мая 1996 года

Товарищеский матч

Катар – Россия

2:5

29 марта 2011 года

Товарищеский матч

Катар – Россия

1:1
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Красно синий

Ну-ну,с таким сбродом Катар не победить.

13:12

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