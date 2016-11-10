Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Катара

10 ноября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Катар – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,88 – Н 3,17 – П2 1,97

Трансляция матча Катар – Россия 10 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Катар – Россия.

Прямая трансляция матча Катар – Россия 10 ноября на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 3 – 6.

Результаты последних матчей