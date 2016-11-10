Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Катара

10 ноября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Катар – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,88 – Н 3,17 – П2 1,97
Трансляция матча Катар – Россия 10 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Катар – Россия.
Прямая трансляция матча Катар – Россия 10 ноября на канале "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 3 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 мая 1996 года
|
Товарищеский матч
|
Катар – Россия
|
2:5
|
29 марта 2011 года
|
Товарищеский матч
|
Катар – Россия
|
1:1
Красно синий
Ну-ну,с таким сбродом Катар не победить.
13:12