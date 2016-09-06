Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Ганы

6 сентября состоится товарищеский матч Россия – Гана. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Гана
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,80 – Н 3,33 – П2 4,46
Трансляция матча Россия – Гана 6 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Гана.
Прямая трансляция матча Россия – Гана 6 сентября на канале, "Первый канал".
ЦИТАТЫ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов:
– Соперник – хороший. Мы знаем, что за последние матчи он не потерпел ни одного официального поражения после проигрыша Кот-д'Ивуару по пенальти (в финале Кубка африканских наций-2015. – Прим. "СЭ"). Множество их футболистов выступают за хорошие европейские клубы за рубежом. Мы принимаем эту информацию к сведению, понимаем, что нас ждет хороший соперник, но исходим из нашей подготовки.
Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант:
– Что знаете о сборной России, кого из игроков можете выделить?
– Я не могу знать о ней много, потому что она совершенно новая. Новый тренер, много новых игроков... Всего семеро из тех, кто сыграл на Euro-2016. Мы посмотрели матч с Турцией, и вся наша информация только по нему.
– Какие сильные и слабые стороны сборной России могли бы отметить по увиденному?
– Считаю, Россия сыграла хорошо. Если сравнивать выступление вашей команды с тем, что было на чемпионате Европы, у вашей сборной новый тренер, новый стиль. И теперь мы посмотрим, как она сыграет с нами.