Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом в матче со сборной Швеции

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Португалия – Швеция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Португалии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,51 – Н 3,78 – П2 6,52

Трансляция матча Португалия – Швеция 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Швеция.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-1, 8 – 6.

Результаты последних матчей