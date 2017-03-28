Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом в матче со сборной Швеции

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Португалия – Швеция
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Португалии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,51 – Н 3,78 – П2 6,52
Трансляция матча Португалия – Швеция 28 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Швеция.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-1, 8 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 октября 2008 года
|
Отбор ЧМ
|
Швеция – Португалия
|
0:0
|
28 марта 2009 года
|
Отбор ЧМ
|
Португалия – Швеция
|
0:0
|
15 ноября 2013 года
|
Стыковой матч отбора ЧМ
|
Португалия – Швеция
|
1:0
|
19 ноября 2013 года
|
Стыковой матч отбора ЧМ
|
Швеция – Португалия
|
2:3