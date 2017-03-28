14:30 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом в матче со сборной Швеции

Португалия – Швеция. Фото AFP
Португалия – Швеция. Фото AFP
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28 марта состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Португалия – Швеция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Португалии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,51 – Н 3,78 – П2 6,52

Трансляция матча Португалия – Швеция 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Швеция.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-1, 8 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 октября 2008 года

Отбор ЧМ

Швеция – Португалия

0:0

28 марта 2009 года

Отбор ЧМ

Португалия – Швеция

0:0

15 ноября 2013 года

Стыковой матч отбора ЧМ

Португалия – Швеция

1:0

19 ноября 2013 года

Стыковой матч отбора ЧМ

Швеция – Португалия

2:3
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