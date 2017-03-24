Букмекеры оценивают победу сборной России над Кот-д`Ивуаром с коэффициентом 1,80

24 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Кот-д`Ивуара. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Кот-д`Ивуар
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,80 – Н 3,27 – П2 4,58
Трансляция матча Россия – Кот-д`Ивуар 24 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д`Ивуар.
Прямая трансляция матча Россия – Кот-д`Ивуар 24 марта на канале "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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15 августа 2012 года
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Товарищеский матч
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Россия – Кот-д`Ивуар
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1:1