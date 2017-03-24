12:15 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры оценивают победу сборной России над Кот-д`Ивуаром с коэффициентом 1,80

Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
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24 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Кот-д`Ивуара. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Кот-д`Ивуар

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,80 – Н 3,27 – П2 4,58

Трансляция матча Россия – Кот-д`Ивуар 24 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д`Ивуар.

Прямая трансляция матча Россия – Кот-д`Ивуар 24 марта на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 августа 2012 года

Товарищеский матч

Россия – Кот-д`Ивуар

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