Букмекеры оценивают победу сборной Италии над сборной Франции с коэффициентом 2,78

1 сентября состоится товарищеский матч Италия – Франция. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Франция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,78 – Н 2,90 – П2 2,67

Трансляция матча Италия – Франция 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Франция.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=10-8, 75 – 44.

Результаты последних матчей