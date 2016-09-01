16:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры оценивают победу сборной Италии над сборной Франции с коэффициентом 2,78

Италия – Франция. Фото AFP
Италия – Франция. Фото AFP
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1 сентября состоится товарищеский матч ИталияФранция. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Франция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,78 – Н 2,90 – П2 2,67

Трансляция матча Италия – Франция 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Франция.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=10-8, 75 – 44.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 июля 2006 года

Финал ЧМ

Италия – Франция

1:1, ПЕН, – 5:3

6 сентября 2006 года

Отбор ЧЕ

Франция – Италия

3:1

8 сентября 2007 года

Отбор ЧЕ

Италия – Франция

0:0

17 июня 2008 года

Групповой этап ЧЕ

Франция – Италия

0:2

14 ноября 2012 года

Товарищеский матч

Италия – Франция

1:2
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