Букмекеры оценивают победу сборной Италии над сборной Франции с коэффициентом 2,78

1 сентября состоится товарищеский матч Италия – Франция. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Франция
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,78 – Н 2,90 – П2 2,67
Трансляция матча Италия – Франция 1 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Франция.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=10-8, 75 – 44.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 июля 2006 года
|
Финал ЧМ
|
Италия – Франция
|
1:1, ПЕН, – 5:3
|
6 сентября 2006 года
|
Отбор ЧЕ
|
Франция – Италия
|
3:1
|
8 сентября 2007 года
|
Отбор ЧЕ
|
Италия – Франция
|
0:0
|
17 июня 2008 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Франция – Италия
|
0:2
|
14 ноября 2012 года
|
Товарищеский матч
|
Италия – Франция
|
1:2