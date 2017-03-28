Букмекеры оценивают победу сборной Италии над Голландией с коэффициентом 2,67

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Италии. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Италия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,65 – Н 3,05 – П2 2,67
Трансляция матча Голландия – Италия 28 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Италия.
Прямая трансляция матча Голландия – Италия 28 марта на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-8, 19 – 25.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 ноября 2005 года
|
Товарищеский матч
|
Голландия – Италия
|
1:3
|
9 июня 2008 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Голландия – Италия
|
3:0
|
14 ноября 2009 года
|
Товарищеский матч
|
Италия – Голландия
|
0:0
|
6 февраля 2013 года
|
Товарищеский матч
|
Голландия – Италия
|
1:1
|
4 сентября 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Италия – Голландия
|
2:0