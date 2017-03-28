14:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры оценивают победу сборной Италии над Голландией с коэффициентом 2,67

Голландия – Италия. Фото REUTERS
Голландия – Италия. Фото REUTERS
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28 марта состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Италии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Италия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,65 – Н 3,05 – П2 2,67

Трансляция матча Голландия – Италия 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Италия.

Прямая трансляция матча Голландия – Италия 28 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-8, 19 – 25.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 ноября 2005 года

Товарищеский матч

Голландия – Италия

1:3

9 июня 2008 года

Групповой этап ЧЕ

Голландия – Италия

3:0

14 ноября 2009 года

Товарищеский матч

Италия – Голландия

0:0

6 февраля 2013 года

Товарищеский матч

Голландия – Италия

1:1

4 сентября 2014 года

Товарищеский матч

Италия – Голландия

2:0
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