Букмекеры оценивают победу сборной Италии над Голландией с коэффициентом 2,67

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Италии. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Голландия – Италия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,65 – Н 3,05 – П2 2,67

Трансляция матча Голландия – Италия 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Голландия – Италия.

Прямая трансляция матча Голландия – Италия 28 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-8, 19 – 25.

Результаты последних матчей