Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Испании с коэффициентом 2,85

15 ноября состоится товарищеский матч между сборными Англии и Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Испания
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,85 – Н 3,05 – П2 2,49
Трансляция матча Англия – Испания 15 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Испания.
Прямая трансляция матча Англия – Испания 15 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=3-9, 39 – 26.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
17 ноября 2004 года
|
Товарищеский матч
|
Испания – Англия
|
1:0
|
7 февраля 2007 года
|
Товарищеский матч
|
Англия – Испания
|
0:1
|
11 февраля 2009 года
|
Товарищеский матч
|
Испания – Англия
|
2:0
|
12 ноября 2011 года
|
Товарищеский матч
|
Англия – Испания
|
1:0
|
13 ноября 2015 года
|
Товарищеский матч
|
Испания – Англия
|
2:0