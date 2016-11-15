15:50 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Испании с коэффициентом 2,85

Англия – Испания. Фото REUTERS
Англия – Испания. Фото REUTERS
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15 ноября состоится товарищеский матч между сборными Англии и Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,85 – Н 3,05 – П2 2,49

Трансляция матча Англия – Испания 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Испания.

Прямая трансляция матча Англия – Испания 15 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=3-9, 39 – 26.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

17 ноября 2004 года

Товарищеский матч

Испания – Англия

1:0

7 февраля 2007 года

Товарищеский матч

Англия – Испания

0:1

11 февраля 2009 года

Товарищеский матч

Испания – Англия

2:0

12 ноября 2011 года

Товарищеский матч

Англия – Испания

1:0

13 ноября 2015 года

Товарищеский матч

Испания – Англия

2:0
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