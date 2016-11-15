Букмекеры не видят фаворита в матче Италия - Германия

15 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии и Германии. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Германия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,75 – Н 3,15 – П2 2,51
Трансляция матча Италия – Германия 15 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Германия.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=11-8, 50 – 41.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 февраля 2011 года
|
Товарищеский матч
|
Германия – Италия
|
1:1
|
28 июня 2012 года
|
1/2 финала ЧЕ
|
Германия – Италия
|
1:2
|
15 ноября 2013 года
|
Товарищеский матч
|
Италия – Германия
|
1:1
|
29 марта 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Германия – Италия
|
4:1
|
2 июля 2016 года
|
1/4 финала ЧЕ
|
Германия – Италия
|
1:1, ПЕН.-6:5