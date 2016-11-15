15:20 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не видят фаворита в матче Италия - Германия

Италия – Германия. Фото AFP
Италия – Германия. Фото AFP
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15 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии и Германии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Германия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,75 – Н 3,15 – П2 2,51

Трансляция матча Италия – Германия 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Германия.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=11-8, 50 – 41.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 февраля 2011 года

Товарищеский матч

Германия – Италия

1:1

28 июня 2012 года

1/2 финала ЧЕ

Германия – Италия

1:2

15 ноября 2013 года

Товарищеский матч

Италия – Германия

1:1

29 марта 2016 года

Товарищеский матч

Германия – Италия

4:1

2 июля 2016 года

1/4 финала ЧЕ

Германия – Италия

1:1, ПЕН.-6:5
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