Букмекеры не видят фаворита в матче Италия - Германия

15 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии и Германии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Германия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,75 – Н 3,15 – П2 2,51

Трансляция матча Италия – Германия 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Германия.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=11-8, 50 – 41.

Результаты последних матчей