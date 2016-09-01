Букмекеры не видят фаворита в матче Бельгия – Испания

1 сентября состоится товарищеский матч Бельгия – Испания. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Бельгия – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 3,05 – П2 2,66

Трансляция матча Бельгия – Испания 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Испания.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-6, 7 – 20.

Результаты последних матчей