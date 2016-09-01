15:40 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не видят фаворита в матче Бельгия – Испания

Бельгия – Испания. Фото REUTERS
Бельгия – Испания. Фото REUTERS
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1 сентября состоится товарищеский матч БельгияИспания. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Бельгия – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 3,05 – П2 2,66

Трансляция матча Бельгия – Испания 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Испания.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-6, 7 – 20.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 марта 1995 года

Отбор ЧЕ

Испания – Бельгия

1:1

9 октября 2004 года

Отбор ЧМ

Испания – Бельгия

2:0

8 октября 2005 года

Отбор ЧМ

Бельгия – Испания

0:2

15 октября 2008 года

Отбор ЧМ

Бельгия – Испания

1:2

5 сентября 2009 года

Отбор ЧМ

Испания – Бельгия

5:0
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