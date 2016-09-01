Букмекеры не видят фаворита в матче Бельгия – Испания

1 сентября состоится товарищеский матч Бельгия – Испания. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Бельгия – Испания
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 3,05 – П2 2,66
Трансляция матча Бельгия – Испания 1 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Испания.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-6, 7 – 20.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
29 марта 1995 года
|
Отбор ЧЕ
|
Испания – Бельгия
|
1:1
|
9 октября 2004 года
|
Отбор ЧМ
|
Испания – Бельгия
|
2:0
|
8 октября 2005 года
|
Отбор ЧМ
|
Бельгия – Испания
|
0:2
|
15 октября 2008 года
|
Отбор ЧМ
|
Бельгия – Испания
|
1:2
|
5 сентября 2009 года
|
Отбор ЧМ
|
Испания – Бельгия
|
5:0