14:00 3 февраля | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не верят в победу "Спарты" над "Зенитом"

"Спарта"П – "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
"Спарта"П – "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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3 февраля состоится товарищеский матч "Спарта"П – "Зенит". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спарта"П – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Зенит". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,39 – П2 1,99

Трансляция матча "Спарта"П – "Зенит" 3 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спарта"П – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Спарта"П – "Зенит" 3 февраля на канале "Матч ТВ".

Цитаты

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко:

– Вам нравится, как складывается карьера у Вячеслава Караваева?

– Считаю, он сейчас на хорошем счету в "Спарте" – ведущем чешском клубе. Вячеслав играет в Лиге Европы. Все у него нормально.

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