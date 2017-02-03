Букмекеры не верят в победу "Спарты" над "Зенитом"

3 февраля состоится товарищеский матч "Спарта"П – "Зенит". Начало – в 20:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спарта"П – "Зенит"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Зенит". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,39 – П2 1,99
Трансляция матча "Спарта"П – "Зенит" 3 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спарта"П – "Зенит".
Прямая трансляция матча "Спарта"П – "Зенит" 3 февраля на канале "Матч ТВ".
Цитаты
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко:
– Вам нравится, как складывается карьера у Вячеслава Караваева?
– Считаю, он сейчас на хорошем счету в "Спарте" – ведущем чешском клубе. Вячеслав играет в Лиге Европы. Все у него нормально.