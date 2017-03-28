Букмекеры не верят в победу сборной России над сборной Бельгии

28 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Бельгия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Бельгии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,12 – Н 3,12 – П2 2,27
Трансляция матча Россия – Бельгия 28 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бельгия.
Прямая трансляция матча Россия – Бельгия 28 марта на канале "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-4, 10 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 апреля 1996 года
|
Товарищеский матч
|
Бельгия – Россия
|
0:0
|
14 июня 2002 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Бельгия – Россия
|
3:2
|
17 ноября 2010 года
|
Товарищеский матч
|
Россия – Бельгия
|
0:2
|
22 июня 2014 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Бельгия – Россия
|
1:0