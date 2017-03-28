13:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не верят в победу сборной России над сборной Бельгии

Россия – Бельгия. Фото "СЭ"
Россия – Бельгия. Фото "СЭ"
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28 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Бельгия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Бельгии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,12 – Н 3,12 – П2 2,27

Трансляция матча Россия – Бельгия 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бельгия.

Прямая трансляция матча Россия – Бельгия 28 марта на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-4, 10 – 14.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 апреля 1996 года

Товарищеский матч

Бельгия – Россия

0:0

14 июня 2002 года

Групповой этап ЧМ

Бельгия – Россия

3:2

17 ноября 2010 года

Товарищеский матч

Россия – Бельгия

0:2

22 июня 2014 года

Групповой этап ЧМ

Бельгия – Россия

1:0
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