Букмекеры не верят в победу сборной Испании над сборной Франции

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Франции и Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Испания
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Франции. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,36 – Н 3,07 – П2 3,03
Трансляция матча Франция – Испания 28 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=7-15, 37 – 61.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 марта 2010 года
|
Товарищеский матч
|
Франция – Испания
|
0:2
|
23 июня 2012 года
|
1/4 финала ЧЕ
|
Испания – Франция
|
2:0
|
16 октября 2012 года
|
Отбор ЧМ
|
Испания – Франция
|
1:1
|
26 марта 2013 года
|
Отбор ЧМ
|
Франция – Испания
|
0:1
|
4 сентября 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Франция – Испания
|
1:0