15:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не верят в победу сборной Испании над сборной Франции

Франция – Испания. Фото AFP
Франция – Испания. Фото AFP
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28 марта состоится товарищеский матч между сборными Франции и Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Франции. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,36 – Н 3,07 – П2 3,03

Трансляция матча Франция – Испания 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=7-15, 37 – 61.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 марта 2010 года

Товарищеский матч

Франция – Испания

0:2

23 июня 2012 года

1/4 финала ЧЕ

Испания – Франция

2:0

16 октября 2012 года

Отбор ЧМ

Испания – Франция

1:1

26 марта 2013 года

Отбор ЧМ

Франция – Испания

0:1

4 сентября 2014 года

Товарищеский матч

Франция – Испания

1:0
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