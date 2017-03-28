Букмекеры не верят в победу сборной Испании над сборной Франции

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Франции и Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Испания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Франции. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,36 – Н 3,07 – П2 3,03

Трансляция матча Франция – Испания 28 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=7-15, 37 – 61.

Результаты последних матчей