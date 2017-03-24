Бухаров, Полоз и Ерохин – в старте сборной России, Фернандес - в заявке

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д'Ивуара (начало – в 19:00). С первых минут на поле в Краснодаре выйдут: Акинфеев – Семенов, Кутепов, Кудряшов – Самедов, Головин, Зобнин, Ерохин, Жирков – Бухаров, Полоз.
Запасные: Беленов, Гильерме, Мариу Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Миранчук, Канунников, Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.
Отметим, что впервые в заявку сборной России попал защитник Мариу Фернандес, однако ФИФА не дала прямого ответа на запрос "СЭ" о том, может ли он сегодня сыграть за национальную команду.
Встречу пропустят полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. Глушаков продолжает восстановление (динамика положительная), у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией.
Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар
Состав @TeamRussia на матч с Кот-д'Ивуаром! pic.twitter.com/a41sstPAi0– Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Маринату Гильерме
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Роман Шишкин
- Юрий Жирков
- Сборная Кот-д`Ивуара (футбол)
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Георгий Джикия
Levbereg
ЕСли наши сегодня неполоманные выйдут, неудаленные и пропустят меньше трех- я удивлюсь. Второй вариант, на что надеюсь- две команды просто походят для приличия- без напряжения
18:26
паоло росси
тоскливые 0-0 или 1-0
18:24
чайник вина
GerychZ ✯ Состав тоска зеленая ) Шаву бы что ли позвали, что бы этот дубовый лес разбавить мыслью ) 17:56 в точку:)), ((((
18:23
ЮКИ
миль пардон,обсчитался малость:55 лет!
18:20
ЮКИ
65 лет болею за Р.,ещё с той поры,когда он Искрой звался,но ставить бухарика в основу!?бред аланской кобылы!разве,что Чори Домингес подъедет?!
18:19
паоло росси
без кокорина мне эта сборная не интересна
18:17
Dzaga
Ну куда Семенова то суют? Ну он объективно очень слабый защитник! Почему Васин в запасе? На место Зобнина предпочтительней Газинский, но тут уже на вкус и цвет.
18:08
Levbereg
Зачем всех четверых игроков Ростова в основной состав? Слоны могут поломать кого нибудь же.Даже на ответке против МЮ в запасе было четыре игрока РСМ((( Будем надеяться, что все будет нормально и Полоз отдаст с Ерохиным пару голевых передач на Бухарова, или наоборот. Был бы Гранат, еще бы и он играл.
18:06
GerychZ ✯
Состав тоска зеленая ) Шаву бы что ли позвали, что бы этот дубовый лес разбавить мыслью )
17:56
Uzulius
Четверо из Ростова, а стеклянную ложу для шамана подготовили?
17:52
shpasic
Зобнину одному в качестве опорника непросто придётся.
17:48
спиид
Болеем за наших! Ростов - чемпион!!!
17:46
DENsid
Ну состав в принципе мной угадан почти полностью, единственное не ждал Семёнова в старте, думал, что однозначно будет Васин. Но состав по прежнему, в связи с травмами, совсем не тот, который надо бы наигрывать к Кубку Конфедераций......
17:46
bukia70
вполне адекватно
17:46
YurovTheBest
Кудряшов ещё куда ни шло. Но Кутепов. с Семёновым... Ладно, посмотрим. Может количеством возьмут. Три центральных как никак.
17:41