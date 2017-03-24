Бухаров, Полоз и Ерохин – в старте сборной России, Фернандес - в заявке

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д'Ивуара (начало – в 19:00). С первых минут на поле в Краснодаре выйдут: Акинфеев – Семенов, Кутепов, Кудряшов – Самедов, Головин, Зобнин, Ерохин, Жирков – Бухаров, Полоз.

Запасные: Беленов, Гильерме, Мариу Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Миранчук, Канунников, Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.

Отметим, что впервые в заявку сборной России попал защитник Мариу Фернандес, однако ФИФА не дала прямого ответа на запрос "СЭ" о том, может ли он сегодня сыграть за национальную команду.

Встречу пропустят полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. Глушаков продолжает восстановление (динамика положительная), у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией.

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар