17:34 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Бухаров, Полоз и Ерохин – в старте сборной России, Фернандес - в заявке

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д'Ивуара (начало – в 19:00). С первых минут на поле в Краснодаре выйдут: АкинфеевСеменов, Кутепов, КудряшовСамедов, Головин, Зобнин, Ерохин, ЖирковБухаров, Полоз.

Запасные: Беленов, Гильерме, Мариу Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Миранчук, Канунников, Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.

Отметим, что впервые в заявку сборной России попал защитник Мариу Фернандес, однако ФИФА не дала прямого ответа на запрос "СЭ" о том, может ли он сегодня сыграть за национальную команду.

 

Встречу пропустят полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. Глушаков продолжает восстановление (динамика положительная), у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией.

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Levbereg

ЕСли наши сегодня неполоманные выйдут, неудаленные и пропустят меньше трех- я удивлюсь. Второй вариант, на что надеюсь- две команды просто походят для приличия- без напряжения

18:26

паоло росси

тоскливые 0-0 или 1-0

18:24

чайник вина

GerychZ &#10031; Состав тоска зеленая ) Шаву бы что ли позвали, что бы этот дубовый лес разбавить мыслью ) 17:56 в точку:)), ((((

18:23

ЮКИ

миль пардон,обсчитался малость:55 лет!

18:20

ЮКИ

65 лет болею за Р.,ещё с той поры,когда он Искрой звался,но ставить бухарика в основу!?бред аланской кобылы!разве,что Чори Домингес подъедет?!

18:19

паоло росси

без кокорина мне эта сборная не интересна

18:17

Dzaga

Ну куда Семенова то суют? Ну он объективно очень слабый защитник! Почему Васин в запасе? На место Зобнина предпочтительней Газинский, но тут уже на вкус и цвет.

18:08

Levbereg

Зачем всех четверых игроков Ростова в основной состав? Слоны могут поломать кого нибудь же.Даже на ответке против МЮ в запасе было четыре игрока РСМ((( Будем надеяться, что все будет нормально и Полоз отдаст с Ерохиным пару голевых передач на Бухарова, или наоборот. Был бы Гранат, еще бы и он играл.

18:06

GerychZ ✯

Состав тоска зеленая ) Шаву бы что ли позвали, что бы этот дубовый лес разбавить мыслью )

17:56

Uzulius

Четверо из Ростова, а стеклянную ложу для шамана подготовили?

17:52

shpasic

Зобнину одному в качестве опорника непросто придётся.

17:48

спиид

Болеем за наших! Ростов - чемпион!!!

17:46

DENsid

Ну состав в принципе мной угадан почти полностью, единственное не ждал Семёнова в старте, думал, что однозначно будет Васин. Но состав по прежнему, в связи с травмами, совсем не тот, который надо бы наигрывать к Кубку Конфедераций......

17:46

bukia70

вполне адекватно

17:46

YurovTheBest

Кудряшов ещё куда ни шло. Но Кутепов. с Семёновым... Ладно, посмотрим. Может количеством возьмут. Три центральных как никак.

17:41

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