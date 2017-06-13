Бразилия разгромила Австралию, Жулиану сделал голевую передачу

Сборная Бразилии разгромила команду Австралии (4:0) в товарищеском матче. В составе победителей дублем отметился Диегу Соуза, по голу забили Тиагу Силва и Тайсон. Отметим, что голевой передачей в этой встрече отметился полузащитник "Зенита" Жулиану.

Напомним, что Австралия – участник Кубка конфедераций-2017 и на групповом турнире сыграет против сборных Германии, Чили и Камеруна. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

Товарищеские матчи

Австралия – Бразилия – 0:4 (0:1)

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