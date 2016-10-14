15:42 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Бразилия готова сыграть с Россией сильнейшим составом с Неймаром

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Сборная Бразилии готова провести товарищескую встречу со сборной России сильнейшим составом с нападающим "Барселоны" Неймаром. Об этом сообщил вице-президент Бразильской федерации футбола Фернандо Сарни. Ранее министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что РФС и Брезильская федерация футбола достигли предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи.

Мы поговорили с Виталием Мутко на эту тему, уже получили официальный запрос, – приводит ТАСС слова Сарни. - Нам нравится эта идея, мы хотим сыграть в Москве. Теперь я должен поговорить с тренером сборной Бразилии и с людьми из федерации. Думаю, никаких проблем не возникнет.

Сыграть на стадионе финала чемпионата мира – это хороший знак. Если мы договоримся, то наша сборная приедет с Неймаром и со всеми лучшими.

По датам пока говорить рано, мы должны получить календарь ФИФА на следующий год. Сегодня мы обсудили изменения в правилах проведения товарищеских матчей и утвердили те условия, о которых просила Россия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705585

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kingarthur

Если бразильцы будут в боевом составе станем свидетелями очередного публичного опускания гламурных ногомячистов.

16:09

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