Брайн Идову: "Хочу задержаться в сборной Нигерии надолго"

Защитник "Амкара" Брайн Идову, вызванный в сборную Нигерии на товарищеский матч против Аргентины, заявил, что хочет воспользоваться предоставившейся возможностью сыграть за национальную команду. Игрок обороны пермяков также отметил, что рассчитывает порадовать нигерийских болельщиков игрой команды на чемпионате мира 2018 года в России.

- Я рад быть здесь, рад вызову в состав "суперорлов", - сказал в видеообращении к болельщикам в Твиттере сборной Нигерии Идову. - Хочу показать свой максимум и воспользоваться этой возможностью. Хочу задержаться в составе надолго. Я собираюсь всячески поддерживать команду и помогать ей. Я взволнован. Мы отобрались на чемпионат мира - это большой шанс для всей Нигерии. Надеюсь, сможем порадовать болельщиков.

Ранее пресс-служба "Амкара" сообщала, что участие Идову во встрече с Аргентиной не повлияет на его статус россиянина в матчах за клуб.

Напомним, 25-летний защитник родился в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка. На молодежном уровне он выступал за "Смену", "Зенит" и "Амкар". С 2010 году защитник играет за основную команду пермяков.

Матч Аргентина - Нигерия состоится 14 ноября в Краснодаре. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.