"Боруссия" Д победила "Фортуну" в товарищеском матче, "Бавария" разгромила "Аль-Ахли Доху"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну" со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Испании. Голы забили Александр Исак и Синдзи Кагава.

В другой встрече "Бавария" разгромила "Аль-Ахли Доху" со счетом 6:0. За мюнхенцев отличились Сандро Вагнер, Корантен Толиссо, Арьен Роббен, Кингсли Коман, Никлас Дорш и Никлас Зюле. Игра прошла в Дохе.

Товарищеские матчи

"Фортуна Д" – "Боруссия Д" – 0:2 (0:0)

Голы: Исак, 71 (0:1). Кагава, 84 (0:2).

"Боруссия Д": Вайденфеллер (Райманн, 46), Папастатопулос, Суботич, Толян (Дурм, 60), Рафаэл Геррейру (Бартра, 11), Нури Шахин (Емер Топрак, 46), Кагава, Дахуд (Вайгль, 46), Санчо, Ярмоленко, Шюррле (Исак, 46).

6 января. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион "Municipal La Linea".

"Аль-Ахли Доха" – "Бавария" – 0:6 (0:1)

Голы: Вагнер, 38 (0:1). Толиссо, 53 (0:2). Роббен, 57 (0:3). Коман, 68 (0:4). Дорш, 73 (0:5). Зюле, 88 (0:6).

"Бавария": Ульрайх (Штарке, 46), Боатенг (Рафинья, 46), Алаба (Хави Мартинес, 46), Гетце (Бернат, 46), Фридль (Зюле, 46), Рибери (Маи, 46), Руди (Роббен, 46), Мюллер (Видаль, 46), Родригес (Дорш, 46), Толиссо, Вагнер (Коман, 53).

6 января. Доха. Стадион "Aspire Academy Pitch 5".