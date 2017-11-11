Более 30 тысяч зрителей ожидается на матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре

Более 30 тысяч человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет в Краснодаре 14 ноября. Встреча состоится на арене "Краснодар".

В свободную продажу билеты поступили только несколько дней назад. Некоторые жители Краснодара покупают сразу несколько билетов: для себя и иногородних друзей. В кассе стадиона "Краснодар" уточнили, что билетов мало. Самые дешевые, стоимостью от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, выкуплены полностью.

- Полный стадион ждем - более 30 тысяч человек. Билеты в продаже еще есть, берут билеты хорошо, - цитирует ТАСС начальника городского управления по физкультуре и спорту Анатолия Мирошникова.