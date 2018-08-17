Билеты на матч Россия - Чехия стоят от 500 до 900 рублей

Билеты на товарищеский матч между сборными России и Чехии, который пройдет на "Ростов Арене" 10 сентября, можно приобрести за 500-900 рублей, сообщается на сайте билетного оператора. Стадион рассчитан на 40 тысяч зрителей.

Игра станет первой для российской команды после выступления на чемпионате мира-2018. На домашнем мировом первенстве подопечные Станислава Черчесова дошли 1/4 финала, где проиграли сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Россия – Чехия: Товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция. Начало – 19.00 (мск)