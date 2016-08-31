Белоруссия с Калачевым и Мартыновичем победила Норвегию

Сборная Белоруссии на выезде нанесла в товарищеском матче поражение Норвегии – 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Кривец. В стартовом составе белорусской команды вышли защитник "Краснодара" Александр Мартынович, хавбеки "Анжи" и "Ростова" Иван Маевский и Тимофей Калачев, экс-игрок "Мордовии" Игорь Шитов и Сергей Кисляк, известный по выступлениям за "Рубин". Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко вышел на замену на 70-й минуте.

Товарищеский матч

Норвегия – Белоруссия – 0:1 (0:0)

Гол: Кривец, 57.

Судья: Кристофферсен (Дания).

31 августа. Осло. Стадион Ullevaal.