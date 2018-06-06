Белоруссия и Венгрия сыграли вничью при судействе Лапочкина

Сборные Белоруссии и Венгрии сыграли вничью в товарищеском матче. Игру судила российская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

В составе венгров на поле появился бывший игрок "Динамо" и "Анжи" Балаж Джуджак. В составе белорусов сыграли Михаил Сиваков из "Амкара", Александр Карницкий из "Тосно", а также Игорь Шитов (экс-"Динамо" и "Мордовия"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург"), Сергей Кисляк (экс-"Рубин" и "Краснодар"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Денис Лаптев (экс-"Тосно") и Максим Скавыш (экс-"Балтика").

Товарищеский матч

Белоруссия - Венгрия - 1:1 (1:1)

Голы: Р.Варга, 25 (0:1). Сарока, 26 (1:1).

Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Шитов, Поляков, Кисляк (Карницкий, 62), Стасевич (Скавыш, 82), Драгун, Володько, Маевский, Сарока (Ковалев, 71), Савицкий (Лаптев, 71).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Винисиус, Сабо, Джуджак (Шоллои, 65), Элек (Паткаи, 70), Надь (Вадоц, 45), Кляйнхайслер (Й.Варга, 78), Солои (Беде, 65), Р.Варга, Ловренчич.

Предупреждения: Карницкий, 88. Паткаи, 88. Й.Варга, 89.

Судья: ЛАПОЧКИН (Россия).

6 июня. Брест. Стадион "ГОСК Брестский".