16:35 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Бельгийцы полагаются на мнение ФИФА по участию Мариу Фернандеса в контрольном матче

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Участие защитника сборной России Мариу Фернандеса в контрольном матче против сборной Бельгии зависит от мнения ФИФА. Об этом сообщил пресс-атташе бельгийской команды Пьер Корнез.

Ранее вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что в РФС ждут ответа от бельгийской стороны по вопросу участия футболиста ЦСКА в предстоящей встрече. Поединок состоится 28 марта в Сочи.

"Что касается Марио Фернандеса, это зависит от позиции ФИФА. Мы не будем высказываться по этому вопросу", – цитирует ТАСС Корнеза.

Напомним, Фернандес получил паспорт гражданина России летом прошлого года, однако согласно правилам ФИФА, футболист может выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране. Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за армейский клуб, исполнится в мае.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4125337

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Ну прям Пеле готовится вступить в ряды сборной, ну или минимум Халк.

17:05

kac35

Да подкиньте бельгийцам бюджетных денежек и они не будут против и Фернандеса, и Роналду, и Месси в сборной России. Своих-то нормальных футболистов мутки не могут воспитывать (за редким исключением).

16:44

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