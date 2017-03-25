Бельгийцы полагаются на мнение ФИФА по участию Мариу Фернандеса в контрольном матче

Участие защитника сборной России Мариу Фернандеса в контрольном матче против сборной Бельгии зависит от мнения ФИФА. Об этом сообщил пресс-атташе бельгийской команды Пьер Корнез.

Ранее вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что в РФС ждут ответа от бельгийской стороны по вопросу участия футболиста ЦСКА в предстоящей встрече. Поединок состоится 28 марта в Сочи.

"Что касается Марио Фернандеса, это зависит от позиции ФИФА. Мы не будем высказываться по этому вопросу", – цитирует ТАСС Корнеза.

Напомним, Фернандес получил паспорт гражданина России летом прошлого года, однако согласно правилам ФИФА, футболист может выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране. Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за армейский клуб, исполнится в мае.