"Барселона" разгромила "Шапекоэнсе", выживший в авиакатастрофе Рушел сыграл 36 минут

Матч Кубка Гампера "Барселона" – "Шапекоэнсе" завершился крупной победой каталоцев – 5:0. Голами отличились нападающие Жерар Деулофеу, Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитники Серхио Бускетс и Денис Суарес.

Отметим, что с первых минут на поле вышел защитник бразильской команды Алан Рушел, который был в числе шести выживших после падения самолета с представителями "Шапекоэнсе" 29 ноября 2016 года. Для Рушела этот матч стал первым с момента трагедии. Он был заменен на 36-й минуте.

Из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. Как и Рушел, после авиакатастрофы выжил вратарь Жаксон и защитник Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги. Рушел перенес операцию на спине.

Кубок Гампера

"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0 (3:0)

Голы: Деулофеу, 6 (1:0). Бускетс, 11 (2:0). Месси, 28 (3:0). Л.Суарес, 55 (4:0). Д..Суарес, 74 (5:0).

Нереализованный пенальти: Пако Алькасер, 89 (вратарь)

"Барселона": тер Штеген (Силлессен, 46), Алейш Видаль (Семеду, 78), Пике (Марлон, 77), Юмтити (Маскерано, 61), Жорди Альба (Динь, 77), Бускетс (Аленья, 77), Ракитич (Сампер, 77), Иньеста (Серхи Роберто, 62), Месси (Эль-Хаддади, 78), Л.Суарес (Пако Алькасер, 77), Деулофеу (Д..Суарес, 46).

"Шапекоэнсе": Элиас (Мораэс, 76), Аподи (Себальос, 76), Рамос (Гролли, 81), Луиз Отавиу (Фабрисиу Бруну, 81), Рейналду, Лукас Минейру (Кевин, 84), Мойзес Рибейру (Луиз Антониу, 66), Ненем (Надсон, 46. Мойзес, 63), Рушел (Герреро, 36. Артур, 73), Лоуренси (Пенилья, 40. Додо, 89), Веллингтон Паулиста (Де Мелу, 46).

Предупреждение: Лукас Минейру, 69.

Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).

7 августа. Барселона. Стадион Camp Nou.