"Барселона" разгромила "Бока Хуниорс" и в 41-й раз выиграла Кубок Гампера

"Барселона" в традиционном предсезонном турнире, Кубке Гампера, обыграла "Бока Хуниорс" (3:0). Голами в составе каталонцев отметились Малком, Лионель Месси и Рафинья.

Кубок Гампера – традиционный турнир, который проводится с 1966 года. Он носит имя пятикратного президента-основателя клуба Жоана Гампера. Для сине-гранатовых этот трофей стал 41-м в истории.

Кубок Гампера

"Барселона" – "Бока Хуниорс" – 3:0 (2:0)

Голы: Малком, 18 (1:0). Месси, 39 (2:0). Рафинья, 67 (3:0).

"Барселона": тер Штеген (Артур, 45), Серхи Роберто (Пуиг, 45), Пике (Семеду, 45), Юмтити (Фермален, 45), Миранда (Бускетс, 65), Видаль (Силлессен, 45), Ракитич (Лангле, 45), Малком (У.Дембеле, 64), Месси (Рафинья, 45), Коутинью (Пако Алькасер, 45), Эль-Хаддади (Л.Суарес, 65).

Предупреждения: Видаль, 33. Бускетс, 80.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

15 августа. Барселона. Стадион "Камп Ноу".