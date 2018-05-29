Балотелли посвятил Астори первый за 4 года гол за сборную Италии

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил защитнику Давиде Астори гол в ворота Саудовской Аравии (2:1). Давиде Астори умер 4 марта в возрасте 31 года.

"Я знаю, что уже поздно, я знаю, что теперь ты... но я убежден, что сегодня ты посмотрел игру с моим отцом! Этот гол, даже если это ничего не значит, даже если это не поможет, я посвящаю ее вам, Давиде Астори", - написал Балотелли в Инстаграме.

Балотелли – автор первого гола сборной Италии при Манчини. Видео //

Балотелли отличился за сборную впервые с 2014 года //

Гол Балотелли помог Италии обыграть Саудовскую Аравию в первом матче Манчини