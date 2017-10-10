Азмун и Эззатоллахи - в стартовом составе Ирана на матч с Россией

Стал известен состав Ирана на товарищеский матч с Россией. С первых минут на поле появятся два футболиста российских клубов - хавбек "Амкара" Саид Эззатоллахи и нападающий "Рубина" Сердар Азмун. Кроме того, в запас команды попал бывший голкипер "Рубина" Алиреза Хагиги.

Полностью состав иранцев выглядит следующим образом: Бейранванд - Гафури, Пуралиганжи, Хоссейни, Хаджсафи - Аммири, Эззатлоллахи, Эбраими, Тареми - Джаханбахш, Азмун.

Запасные - Хагиги, Резаеи, Мазахери, Годдос, Имани, Канани, Дежага, Тораби, Агаеи, Чешми, Гучаннеджад, Абдулзаде, Ансарифард, Резаеян.

Матч Россия - Иран начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.