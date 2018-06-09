Азербайджан обыграл Латвию

Азербайджан победил Латвию в товарищеском матче - 3:1. В составе победившей команды вышел бывший нападающий "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев.

Товарищеский матч

Латвия - Азербайджан - 1:3 (0:1)

Голы: Медведев, 20 (0:1). Имамвердиев, 58 (0:2). Махмудов, 63 (0:3). Ульдрикис, 90+2 (1:3).

Латвия: Неругал, Максименко, Габов, Дубра, Ругинс (Камеш, 46), Фертов (Хмиз, 75), Тарасов, Икауниекс, Торрес (Клюшкин, 46. Савалниекс, 88), Карашаускс (Вишняков, 68), Шабала (Ульдрикис, 68).

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Абышов (Гусейнов, 81), Медведев (Мамедов, 46), Аббасов (Халилзаде, 66), Абдуллаев (Мадатов, 71), Махмудов, Гараев, Имамвердиев (Диниев, 82), Алескеров (Гаджиев, 75), Шейдаев.

Предупреждения: Ругинс, 30. Камеш, 65. Имамвердиев, 71.

Судья: Щербаков (Белоруссия).

9 июня. Рига. Стадион "Daugava".