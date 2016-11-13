Азамат Засеев: "Победа над ЦСКА прибавила эмоций перед игрой с "Анжи"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев подчеркнул, что команда довольна результатом товарищеского матча с ЦСКА (1:0). По словам хавбека, данная встреча была необходима уфимцам для поддержания игровой формы.

- Нам была нужна игровая практика, и мы ее получили. Каждая игра - это отдельная история, отдельная битва в которой хочется победить, - приводит пресс-служба уфимцев слова Засева. - Мы выиграли и довольны этому результату. Установка на матч? Играть в футбол и победить.

Сказались ли погодные условия на характере встречи? Да, конечно. При минусовой температуре мяч деревенеет. Другие удары, другие пасы, ноги мерзнут. Но команды были в равных условиях. И минус 7 градусов это не минус 19.

Всегда контрольный матч отличается от официального. Нам ненужно на это обращать внимание, необходимо просто выходить на поле, выполнять установку тренера и играть на победу. Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны, хоть и не все игроки основного состава вышли на поле. Это добавляет нам эмоций к игре с "Анжи".