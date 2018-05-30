20:33 | Футбол — Товарищеские матчи

Австрия - Россия. Сборная назвала состав на матч

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Австрией. С первых минут на поле появится 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Для него игра станет 121-й в составе национальной команды, это рекорд для сборных СССР, СНГ и России.

Акинфеев - Гранат, Игнашевич, Кудряшов - Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков - СамедовСмолов.

Запасные: Габулов, Лунев, Рауш, Кутепов, Семенов, Смольников, Черышев, Дзагоев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Газинский, Дзюба.

Вне заявки остались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин, Александр Ташаев, Федор Чалов.

Стартовый состав @TeamRussia на матч с Австрией pic.twitter.com/xt5LYbeMhz

Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (6)
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suomi257

опять одних стариков поставил....сейчас влупят дуплет им австрийцы!!!

21:16

Гантэр

То есть Самедов не попадает в состав Спартака ,но в сборной без него никак . Хе-хе. Надо было главного менять давно.А так по моему без маза.

21:15

Drek

Позиция Самедова, слегка спорная,но может он готов лучше всех.Посмотрим.

20:51

ЗЮК:

Игнашерич,Самедов и казанцы-это хорошо.Быстрее усача попрут.

20:50

NapoliFC

А его для этого и вызвали на сбор:)

20:39

shpasic

теперь ещё неделю после матча будут "обсасывать" рекорд Игнашевича.

20:36

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