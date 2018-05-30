Австрия - Россия. Сборная назвала состав на матч

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Австрией. С первых минут на поле появится 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Для него игра станет 121-й в составе национальной команды, это рекорд для сборных СССР, СНГ и России.
Акинфеев - Гранат, Игнашевич, Кудряшов - Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков - Самедов, Смолов.
Запасные: Габулов, Лунев, Рауш, Кутепов, Семенов, Смольников, Черышев, Дзагоев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Газинский, Дзюба.
Вне заявки остались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин, Александр Ташаев, Федор Чалов.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Австрией pic.twitter.com/xt5LYbeMhz
– Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.
Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Опрос
- Сослан Джанаев (футбол)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Австрии (Футбол)
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев
suomi257
опять одних стариков поставил....сейчас влупят дуплет им австрийцы!!!
21:16
Гантэр
То есть Самедов не попадает в состав Спартака ,но в сборной без него никак . Хе-хе. Надо было главного менять давно.А так по моему без маза.
21:15
Drek
Позиция Самедова, слегка спорная,но может он готов лучше всех.Посмотрим.
20:51
ЗЮК:
Игнашерич,Самедов и казанцы-это хорошо.Быстрее усача попрут.
20:50
NapoliFC
А его для этого и вызвали на сбор:)
20:39
shpasic
теперь ещё неделю после матча будут "обсасывать" рекорд Игнашевича.
20:36