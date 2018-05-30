Австрия - Россия. Алаба - в запасе хозяев

Стал известен состав сборной Австрии на товарищеский матч с Россией. Команду на поле с капитанской повязкой выведет Юлиан Баумгартлингер. Хавбек "Баварии" Давид Алаба начнет встречу на скамейке запасных.

Линднер - Предль, Хинтереггер, Драгович - Шепф, Жуль, Баумгартлингер, Шауб - Кайнц, Арнаутович - Лайнер.

Запасные: Зибенхандль, Виммер, Ильзанкер, Алаба, Алар, Мург, Бургшталлер, Гриллич, Данзо, Бауэр, Шлагер, Хирлендер.

Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.