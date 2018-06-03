Австрия обыграла Германию впервые за 32 года

Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Германию - 2:1. Эта победа стала для австрийцев первой над немцами с 1986 года.
За 32 года команды провели 10 игр. В одной из них была зафикисрована ничья, еще 9 завершились победой Германии.
Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Чемпионат мира 2018