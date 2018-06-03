Австрия обыграла Германию впервые за 32 года

Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Германию - 2:1. Эта победа стала для австрийцев первой над немцами с 1986 года.

За 32 года команды провели 10 игр. В одной из них была зафикисрована ничья, еще 9 завершились победой Германии.

Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.

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