Австралийцы ушли от поражения в матче с Кореей

Сборная Австралии сыграла вничью с Кореей со счетом 1:1 в товарищеском матче, который прошел в Брисбене. При этом австралийцы ушли от поражения только в конце компенсированного времени.

Товарищеский матч

Австралия – Корея – 1:1 (0:1)

Голы: Хван Ый Джо, 22 (0:1). Луонго, 90+4 (1:1).

Австралия: Райан, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Луонго, Рогич, Муй, Крус (Мабиль, 55), Леки (Юрич, 85), Макларен (Бойл, 71).

Корея: Ким Сын Гю, Ким Ен Гвон, Ли Ен, Хон Чхоль, Ким Мин Джэ, Нам Тэ Хи, Ку Джа Чхоль (Чу Се Джон, 45), Мун Сон Мин (На Сан Хо, 69), Хван Ин Бом (Ким Чон Мин, 90+2), Ли Чхон Ен (Ли Джин Хен, 81), Хван Ый Джо (Сук Хюн Джун, 46. Чон Сын Хен, 85).

Предупреждения: Хон Чхоль, 38. Миллиган, 88. Бойл, 89.

Судья: Иида (Япония).

17 ноября. Брисбен. Стадион Brisbane Stadium (Lang Park).