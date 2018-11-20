Австралия разгромила Ливан в прощальном матче Кэйхилла

Австралия разгромила Ливан в товарищеском матче. Игра стала прощальной для Тима Кэйхилла в составе сборной. 38-летний форвард вышел на замену на 82-й минуте.

Всего за Австралию с 2004 по 2018 год Кэйхилл отыграл 108 матчей и забил рекордные 50 голов. Всего один матч он не дотянул до рекорда вратаря Марка Шварцера (109 игр за сборную Австралии).

Товарищеский матч

Австралия - Ливан - 3:0 (2:0)

Голы: Бойл, 19 (1:0). Бойл, 41 (2:0). Леки, 68 (3:0).

Австралия: Райан (Вукович, 46), Сэйнсбери (Юрман, 85), Бехич, Дегенек, Грант, Амини (Джегго, 74), Муй (Кэйхилл, 82), Бойл, Ирвайн, Юрич (Наббут, 69), Мабиль (Леки, 66).